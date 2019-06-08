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Kamyon üç otomobile çarptı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki kazada kamyonun altında kalan otomobillerden birinin sürücüsü hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mehmet Saçan idaresindeki 63 EB 429 plakalı kamyon, Şanlıurfa-Siverek kara yolunun Şirinkuyu Mahallesi mevkisinde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Temur yönetimindeki 02 AB 239 plakalı otomobil ile sürücüleri öğrenilemeyen 34 BLT 316 ve 01 SA 580 plakalı otomobillere çarparak durabildi.

- Hurdaya dönen otomobilden yaralı kurtuldu

Kazada kamyonun altında kalan ve hurda yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Temur, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kazada yaralanan Mehmet ve İhsan Temur ile Şerif Uçar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan Şanlıurfa-Siverek kara yolu araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kamyon sürücüsü Saçan gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Siverek Şanlıurfa trafik kazası

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