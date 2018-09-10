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Kamyon üstünde oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

ANKARA Polatlı-Konya bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir kamyonun üst kısmına oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Kamyon üstünde oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu

ANKARA (DHA) - ANKARA Polatlı-Konya bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir kamyonun üst kısmına oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olası bir kazada can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu yolculuk, trafikteki diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi.

(FOTOĞRAF)

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