Kamyon üstünde oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu Ankara Polatlı-Konya bağlantı yolunda seyir halinde bulunan bir kamyonun üst kısmına oturan 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı. Olası bir kazada can güvenliğinin hiçe sayıldığı bu yolculuk, trafikteki diğer yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Görüntü dökümü -Kamyonun üst kısmında oturan 3 kişinin görüntüsü ANKARA (DHA)

