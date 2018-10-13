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Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

Kamyon ve kamyonet yüklü tır üst geçide çarptı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seyir halindeki kamyon ve kamyonet yüklü tır, üst geçide çarptı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinden GİMAT istikametine seyreden Metin Akpınar'ın kullandığı 06 TG 450 plakalı kamyon ve kamyonet yüklü tır, yol üzerindeki bir üst geçide çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan bir kamyon üst geçidin altında sıkışırken 36 ET 557 plakalı kamyonet ise yola savruldu.

Kaza, Bağdat Caddesi'nin iki şeridinin de trafiğe kapanmasına neden oldu.

Kazada tır sürücüsü Akpınar yaralanırken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

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