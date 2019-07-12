Kamyon ve kayaların altında kalan veteriner yaşamını yitirdi

Ender DURMAZ- İbrahim PAMUKÇU/SUSURLUK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kontrolden çıkan taş yüklü kamyon, toprak yola saplanan otomobilin üstüne devrildi. Devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında ezilen otomobilin sürücüsü veteriner Gökhan Tokat (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir kişi ise son anda dışarı çıkmayı başardı. Tokat'ın, rahatsızlanan ineği tedavi etmeye gittiği öğrenildi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Günaydın köyü yakınlarında bulunan İstanbul- İzmir Otobanı inşaat alanında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan toprak yolda kayan veteriner Gökhan Tokat yönetimindeki 10 DDV 69 plakalı otomobil, yoldan çıkarak çamura saplandı. Tokat'ın aracını kurtarmak istediği sırada Ali Muki yönetimindeki 34 AR 3568 plakalı taş yüklü kamyon da toprak yolda kayarak otomobilinin üstüne devrildi. Bu sırada İbrahim Başaran yönetimindeki 10 CBF 79 plakalı otomobil de her iki araca çarptı. Devrilen kamyon kasası ile üzerinde bulunan dev kaya parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Tokat, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Burak Taşkın ise son anda dışarı çıkmayı başardı. Kazada Taşkın ile kamyon şoförü Muki ve diğer otomobil sürücüsü Başaran yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Gökhan Tokat’ın cansız bedenini taşların altından çıkarırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Tokat’ın cesedi Susurluk Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Veteriner hekim Gökhan Tokat'ın, otomobiliyle köyde rahatsızlanan ineği tedavi etmeye gittiği öğrenildi. Evli ve bir kız çocuğu babası Gökhan Tokat, Balıkesir merkezinde bulunan Büyük Camii'de bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.