Kamyon ve panelvan çaya devrildi: 1 yaralı

Çankırı'da saman balyası yüklü kamyon, çarptığı panelvan ile birlikte çaya uçtu.
Cafer E. idaresindeki 18 DL 662 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Esentepe-Çankırı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Arif Baran (44) yönetimindeki 06 TRA 92 plakalı panelvanı önüne alarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı civarında Tatlı Çay'a devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panelvan sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralı kamyon sürücüsü, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı
Kütahya'da cami tuvaletinde inanılmaz olay! Biri öldü diğeri hastanede
Hindistan'da akılalmaz olay! Anneyle 'yasak aşk' dehşeti
Doktora saldıran zanlı suçunu itiraf etti: İlaçlarını iç diyince sinirlendim!
Kahramanmaraş'ta 4.8 büyüklüğünde deprem (Son Depremler)
Dünya bu olayı konuşuyor... FBI zanlıya yüzüyle iPhone X kilidini açtırdı!
Elazığ'da camide panik yaratan olay! Cemaat şaşkına döndü
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...
CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?
Başkan Adil Tek açıkladı: Küresel ısınma Akdeniz'de tropikal fırtınaları artıracak
Sperm kalitesini artırmak mümkün mü? Sperm kalitesini artıran besinler neler?
Trans yağ nedir? Trans yağ zararları nelerdir? Hangi yiyecekler trans yağ içermez? Trans yağ hangi hastalıklara neden oluyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum