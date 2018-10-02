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Kamyon ve panelvan çaya devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 22:16 | Son Güncelleme

Kamyon ve panelvan çaya devrildi: 1 yaralı

Çankırı'da saman balyası yüklü kamyon, çarptığı panelvan ile birlikte çaya uçtu.

Cafer E. idaresindeki 18 DL 662 plakalı saman balyası yüklü kamyon, Esentepe-Çankırı yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Arif Baran (44) yönetimindeki 06 TRA 92 plakalı panelvanı önüne alarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı civarında Tatlı Çay'a devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Panelvan sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı kamyon sürücüsü, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
çankırı kamyon panelvan Tatlı Çay trafik kazası

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