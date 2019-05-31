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Kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerledi, 'fark etmedim' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 19:42 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sürücünün kamyon vincinin arkasına bağlı köpekle ilerlemesi, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, sürücü köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Çiğli'de meydana gelen olayda, kimliği belirsiz sürücü, iple vinç kamyonun arkasına bağlı olan köpekle trafikte hızla ilerledi. Bu ana tanıklık eden arkadan gelen sürücü, görüntü çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. İzleyenler sürücüye tepki gösterdi.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra köpeğin çekildiği kamyonun sahibi açıklama yaptı. Sürücünün bakımını kendilerinin yaptığı köpeğin arkada bağlı olduğunu fark etmediği için yaklaşık 100 metre boyunca ilerlediğini söyledi.

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