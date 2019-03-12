HABER

Kamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 17:53 | Son Güncelleme

BURSA'da okul ve bilim sanat merkezinin dış camlarının temizliği için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı.

Kamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildi

Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da okul ve bilim sanat merkezinin dış camlarının temizliği için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç okulun bahçesine devrilirken, aracı kullanan sürücü hafif yaralandı. Bahçede kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi'nin ve yanında bulunan Beşevler Anaokulu'nun dış camlarını temizlemek için kullanılan vinçli kamyon, asfaltın çökmesi sonucu yan yattı. Vinç, anaokulunun bahçesine düşerken, sürücü K.K. hafif yaralandı. Araçta da hasar oluştu. Okul bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
OKUL TAHLİYE EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, haber alan veliler kısa sürede okula gelerek çocuklarını aldı. Okuldan çıkarılan çocuklar, vincin devrilme sesini duyduklarını ve çok korktuklarını söyledi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildiKamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildiKamyon yan yattı, vinç anaokulunun bahçesine devrildi

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Tunceli'de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı (3)Tunceli'de polis helikopteri zorunlu iniş yaptı (3)
27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı27 saniyelik hırsızlık kameraya takıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.