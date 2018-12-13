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Kamyon, yol kenarındaki 2 polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 21:50 | Son Güncelleme

MERSİN'de, narenciye yüklü kamyonun kontrolden çıkarak 2 polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis 9 kişi yaralandı.

Kamyon, yol kenarındaki 2 polis aracına çarptı: 1 polis şehit, 2'si polis 8 yaralı (2)- Yeniden

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, narenciye yüklü kamyonun kontrolden çıkarak 2 polis aracına çarpması sonucu 3'ü polis 9 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda Mersin'den Erdemli istikametine giden 33 EAD 36 plakalı sivil polis aracı, akşam saatlerinde Mezitli Kuyuluk mevkiinde arıza yaptı. Arızalı araca yardım etmesi için bölgeye yakın bir noktada bulunan sivil radar aracı, diğer polislerin yanına gönderildi. İki sivil polis aracının durduğunu gören kişiler de yardım etmek için araçlarından indi. Bu sırada 33 VC 600 plakalı narenciye yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu polis araçlarına çarptı. Kamyonun altında kalan radar aracı metrelerce sürüklenirken, 3 polis ile onlara yardım etmek isteyen toplam 9 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1'i ağır 3 yaralı polis memuru Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, hafif yaralı 6 kişi ise Mersin Şehir Hastanesi'e kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralı Başpolis Turan Kara, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda polis hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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