Kamyon, yolcu minibüsüne çarptı: 3'ü ağır 13 yaralı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesinde, kasasında iş makinesi olan kamyonun yolcu minibüsüne arkadan çarptığı kazada 3'ü ağır 13 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.30 sıralarında, Menderes'te, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kasasında iş makinesi olan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait 35 U 0991 plakalı kamyon, yolcu almak için yolun sağında duran 35 M 9511 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan yolcular yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekpileri, 3'ü ağır 13 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazanın meydana geldiği yolda, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

