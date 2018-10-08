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Kamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2018 23:40 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun kasasında bulunan pamuk balyaları, küle döndü.

Kamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül oldu

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, yüksek gerilim hattına temas eden kamyonun kasasında bulunan pamuk balyaları, küle döndü.
Olay, sabah saatlerinde, Gümüş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 SD 954 plakalı pamuk yüklü kamyon, yüksek gerilim hattına temas etti. Bunun üzerine kamyonda yangın çıkınca sürücü, yol kenarına park edip, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erlerinin müdahalesi sonucu alevler söndürüldü. Kamyonun kasasında bulunan tonlarca pamuk ise yangında küle döndü.

​FOTOĞRAFLI

Kamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül olduKamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül olduKamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül olduKamyon yüksek gerilime temas edince pamuklar kül oldu

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