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Kamyona arkadan çarpan minibüste 2 ölü, 11 yaralı (2) 

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

KONYA'da, yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

İsmail AKKAYA- Muhammed SIDAL/KONYA, (DHA)- KONYA'da, yolcu taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Beyşehir- Konya karayolunun 30'uncu kilometresinde Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Konya'dan Beyşehir'e yolcu taşıyan Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı minibüs, iddiaya göre geri manevra yapan İbrahim Gökçebay yönetimindeki 32 LA 796 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada minibüsteki yolculardan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (33) olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Kocabaş ve 10 yolcu ise yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Beyşehir ve Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Gökçebay ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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