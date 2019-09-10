Kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da, nişandan dönen ailenin bulunduğu otomobil, kamyona arkadan çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Eskil ilçesi Karakol yaylasında meydana geldi. Nişan sonrası Eskil’den Konya’nın Karapınar ilçesine giden Tahir Karataş (71) yönetimindeki 42 VD 576 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Mustafa Düzgün (36) yönetimindeki 68 HA 563 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Tahir Karataş ile aynı aileden Murat Karataş (47), Halime Karataş (45), Cennet Karataş (16) ve Furkan Karataş (11) yaralandı. Kamyon şoförü Düzgün ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Karataş, ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

