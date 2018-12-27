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Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 10:49 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde aynı yöne giden kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Erhan Sakaoğlu (26), ağır yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Korukoy mevkiinde meydana geldi. Keşan yönünden Gelibolu yönüne giden Erhan Sakaoğlu yönetimindeki 17 AAB 320 plakalı otomobil, önünde seyreden Cahit Azar yönetimindeki 17 ST 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Erhan Sakaoğlu ağır yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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