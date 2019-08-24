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Kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27), yaşamını yitirdi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ramazan Selim Alkış (27), yaşamını yitirdi. Alkış'ın, sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Akhan Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Pamukkale'den Afyonkarahisar yönüne giden Ramazan Selim Alkış yönetimindeki 34 RSA 88 plakalı otomobil, Ali Uysal'ın kullandığı 42 UJ 454 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, sürücü Alkış da çarpmanın şiddetiyle kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Ramazan Selim Alkış'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkış'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli tıp morguna kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede inceleme yapan polis ekiplerince, otomobilin hız kadranının 170 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Öte yandan, Alkış'ın sürücü belgesine, alkollü araç kullandığı için 2028 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

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