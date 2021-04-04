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Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

04.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da trafikte seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü harfiyat kamyona çarptı, ardından reflüje çıktı. 1 kişinin otomobilin arka camından yola fırladığı kazada olay yeri savaş alanına dönerken yaşanan kazanın detayları ortaya çıktı.

Kamyona çarpan aracın arka camından yola fırladı! Direksiyon başındayken olanları anlattı

Kaza bugün 17.30’da Arnavutköy’de meydana geldi. Arnavutköy-Sultangazi yolunda seyreden Emre Ceyhan yönetimindeki 32 DG 330 plakalı otomobil, Mesut Dindar yönetimindeki 34 PS 9835 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Bu sırada çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan 3 kişiden biri olan Şükrü Talay, otomobilin arka camından yola fırlayarak yaralandı.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri, otomobilden yola fırlayan yaralının yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine Eski Edirne Caddesi’ndeki kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından darbe alan ve yaralanan Şükrü Talay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Otomobil sürücüsü Emre Ceyhan ve yanındaki diğer arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

"GÖZÜM BİR ANDA KARARDI"

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Trafikte seyir halindeyken bir çarpma sesi duyduğunu söyleyen hafriyat kamyonu sürücüsü Mesut Dündar, "Çarpma sesinden sonra baktım ki hemen solumda bir otomobil sağa sola vurarak atlıyor. Frene basarak durdurdum kamyonu" dedi.

Orta şeritte seyir halindeyken sol şeride geçmek için manevra yaparken bir anda gözünün karardığını söyleyen otomobil sürücüsü Emre Ceyhan, "Gözüm bir anda karardı, sonra tekrar kendime geldim. Kamyonun sağ arkasına çarptım. Gerisini de hatırlamıyorum" dedi.

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ARAÇ KULLANIRKEN KAZAYI KAYDETTİLER

Kaza sonrası Arnavutköy – Sultangazi yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken trafikte bazı sürücülerin ise hem araç kullanıp hem de ellerindeki telefonlarla kaza yapan araçların videosunu çekmeye çalıştı. Kazaya sonrası hurdaya dönen otomobilin çekici ile çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul

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