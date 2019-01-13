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Kamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 11:30 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.

Kamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kamyona çarpan elektrikli bisikletteki Ramazan Kaya (16) ve teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz (17) yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Kıbrıs Mahallesi, Aşık Mahsuni Şerif Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Kaya'nın kullandığı elektrikli bisiklet, aynı yöne giden plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada, Kaya ve arkasında oturan teyzesinin oğlu Ahmet Akyüz, yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, iki kuzenin öldüğü belirlendi.
Kaya ve Akyüz'ün cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İki kuzenin cenazesi, yapılan otopsinin ardından da yakınlarına teslim edildi.

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Kamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldüKamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldüKamyona çarpan elektrikli bisikletteki 2 kuzen öldü

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