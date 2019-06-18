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Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 17:12 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özyurt, hayatını kaybetti.

Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Serdar Özyurt, hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe İbrikdere Sapağı mevkiinde meydana geldi. Yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Serdar Özyurt'un kullandığı hafif ticari araç, önünde giden kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Serdar Özyurt, ağır yaralı halde özel bir hastaneye kaldırıldı. Özyurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldüKamyona çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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