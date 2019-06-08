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Kamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:56 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kamyona yandan çarpan motosiklette bulunan Burak İltaş (25) ile kardeşi Barış İltaş (23) yaralandı.

Kamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kamyona yandan çarpan motosiklette bulunan Burak İltaş (25) ile kardeşi Barış İltaş (23) yaralandı.
Kaza, Malkara - Tekirdağ karayolunun Ahievren Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Hacı Mahmut Çalış (50), yönetimindeki 34 UH 0480 plakalı kamyonla akaryakıt istasyonuna giriş yapmak istedi. Bu sırada, Burak İltaş'ın kullandığı 16 SUM 89 plakalı motosiklet, kamyona yandan çarptı. Motosiklet sürücüsü Burak İltaş ile arkasında oturan kardeşi Barış İltaş, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Burak İltaş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversite Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıKamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıKamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandıKamyona çarpan motosikletteki 2 kardeş yaralandı

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