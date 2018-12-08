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Kamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'da otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı.

Kamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da otomobil, önünde seyreden kamyona çarptı. Kazada, otomobildeki Turan Fidan (50) öldü, eşi ile sürücü oğlu yaralandı.
Kaza, gece Kütahya-Afyonkarahisar karayolunun18'inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya istikametine gelmekte olan Hüseyin Enes Fidan (24) yönetimindeki 41 LF 450 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Polat Yetişen'in kullandığı 43 FR 222 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Hüseyin Enes Fidan'ın babası Turan Fidan olay yerinde öldü, annesi Fatma Fidan (51) ile kendisi yaralandı. Hurdaya dönen araçta sıkışan Fatma Fidan itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı. Hüseyin Enes Fidan ile annesi Fatma Fidan ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, ölen Turan Fidan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralıKamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralıKamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralıKamyona çarpan otomobilde baba öldü, anne ile oğlu yaralı

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