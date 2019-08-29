Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da önündeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Abur (24) ve yanındaki Muhammet Tunahan Topal (25) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Konya- Aksaray karayolunun 46'ncı kilometresinde meydana geldi. Mustafa Abur yönetimindeki 68 AAS 434 plakalı otomobil, önündeki Hamca Avcı'nın (42) kullandığı 42 DN 799 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mustafa Abur ve yanındaki Muhammet Tunahan Topal, olay yerinde yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Soruşturma sürüyor.
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