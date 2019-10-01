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Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Bilecik’te park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil kullanılmaz hala gelirken, sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Alınan bilgilere göre, Bilecik 1.

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Bilecik’te park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil kullanılmaz hala gelirken, sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Alınan bilgilere göre, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Bulvar üzerinde seyir halinde bulunan Soner U. idaresindeki 11 AJ 017 plakalı otomobil, Nazir F.’ye ait park halindeki 11 AJ 409 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan Soner U.’ya olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, sürücü hastaneye gitmeyi reddetti. Kazada otomobil kullanılmaz hala geldi.
Öte yandan, kamyonda da maddi hasar meydana gelirken, trafik ekipleri trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı.

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü kazayı ucuz atlattı

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