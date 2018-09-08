Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, önünde ilerleyen kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Topal, hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 14'üncü kilometresindeki Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Topal yönetimindeki 63 ZH 337 plakalı otomobil, Hüseyin Çiftçi yönetimindeki 63 B 6342 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Topal, ağır yaralandı. Topal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Topal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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