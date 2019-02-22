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KAMYONA ÇARPAN TIR'IN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda taş yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Ahmet Köse (58) şoför kabininde sıkışarak hayatını kaybetti.

DÜZCE'de TEM Otoyolu'nda taş yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Ahmet Köse (58) şoför kabininde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Köse (56) idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Atilla Çürük (48) idaresindeki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Köse, çarpmanın etkisiyle TIR'ın şoför kabininde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Köse'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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