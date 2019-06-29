HABER

Kamyona çarparak alev alan motosikletin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 19:34 | Son Güncelleme

Kamyona çarparak alev alan motosikletin sürücüsü öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hafriyat kamyonuna çarptıktan sonra alev alan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Serdar Aksöz idaresindeki 16 JV 215 plakalı motosiklet, Karacabey-Bandırma kara yolunda, Kıranlar Mahallesi'nden çıkarak kavşaktan karşı yöne geçmek isteyen Hasan Ç'nin kullandığı 16 FL 761 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü alevlerin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye tarafından söndürüldü, kara yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Aksöz'ün cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu sürücüsü Hasan Ç. gözaltına alındı.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybettiKorkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti
Antalya’da sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamıAntalya’da sıcak havada ücretsiz dondurma izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Motosiklet yangın

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü yanarak can verdi

Korkunç kaza! Yanarak hayatını kaybetti

İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu

Endişeli bekleyiş! Denizde kayboldu

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.