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Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Samsun’da yolda arızalanan kamyona çarpmamak için ani fren yaparak kontrolünü kaybeden 4 aracın birbirine girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 15.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da yolda arızalanan kamyona çarpmamak için ani fren yaparak kontrolünü kaybeden 4 aracın birbirine girdiği kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı’nda 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan bir kamyon arızalandı. Daha sonra kamyonun arkasında seyir eden 52 FM 175 plakalı otomobil kamyona çarpmamak için aniden fren yaparak durdu. Sonrasında ise Aytekin T. idaresindeki 55 AYT 53 plakalı otomobil, Vedat D.’nin kullandığı 55 AOP 90 plakalı öğrenci servisi ve 55 JH 055 plakalı otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek birbirine girdi. Kaza sonrasında ise olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken sürücüler kendi aralarında zabıt tutarak anlaştı.
Kaza anını anlatan öğrenci servisi sürücüsü Vedat D., “Yolda en önde kamyon durmuş. Arızalıymış galiba. Onun arkasındaki araç ona çarpmamak için aniden durdu. Sonra üçümüzde birbirimize vurduk. Zincirleme bir kaza oldu. Mağdur olduk” dedi.

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi

Kamyona çarpmamak için ani fren yapınca 4 araç birbirine girdi
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