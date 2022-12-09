Kamyona ok gibi saplandı, kimse fark etmedi! 452 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi öldü

Aydın'daki kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar köyü yakınlarındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa P. idaresindeki ticari araç, Aydın’dan Muğla istikametine seyrettiği sırada önünde seyreden M. B. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisi ile ticari aracın ön kısmı kamyonun altına girdi. Kamyonun kasası ile ticari aracın kasası arasında sıkışan yolcu ile sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri kaza mahalline yaklaşık 500 metre yakın bir alanda kazanın meydana geldiğini tespit etti.

YÜZLERCE METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza meydana geldikten sonra, 452 metre boyunca demir yüklü kamyonun arkasındaki ticari aracın sürüklenmesinin fark edilmemesi herkesi şaşırttı.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan sürücü Mustafa P. ve yolcu konumundaki Hüseyin A.'nın cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)