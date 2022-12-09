HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyona ok gibi saplandı, kimse fark etmedi! 452 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi öldü

Kamyona ok gibi saplandı, kimse fark etmedi! 452 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi öldü

09.12.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da meydana gelen feci kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği ticari araç önünde seyreden bir kamyona saplandı. İçinde 2 kişinin bulunduğu araç, 452 metre boyunca kamyonla birlikte sürüklendi. Polisleri bile şaşırtan olayda kamyon sürücüsü kazayı geç fark ederken 2 kişi hayatını kaybetti. Savcılık, yüzlerce metre sonra fark edilen kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamyona ok gibi saplandı, kimse fark etmedi! 452 metre sürüklenen araçtaki 2 kişi öldü

Aydın'daki kaza, 15.00 sıralarında Aydın-Muğla karayolu Hallaçlar köyü yakınlarındaki rampada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa P. idaresindeki ticari araç, Aydın’dan Muğla istikametine seyrettiği sırada önünde seyreden M. B. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

KAMYONA OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisi ile ticari aracın ön kısmı kamyonun altına girdi. Kamyonun kasası ile ticari aracın kasası arasında sıkışan yolcu ile sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

AW778226_01

İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri kaza mahalline yaklaşık 500 metre yakın bir alanda kazanın meydana geldiğini tespit etti.

AW778226_02

YÜZLERCE METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza meydana geldikten sonra, 452 metre boyunca demir yüklü kamyonun arkasındaki ticari aracın sürüklenmesinin fark edilmemesi herkesi şaşırttı.

AW778226_03

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları araç içerisinden çıkarılan sürücü Mustafa P. ve yolcu konumundaki Hüseyin A.'nın cenazeleri otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. (İHA)

AW778226_05

Kazayı izlerken zincirleme kaza yaptılar! D-100'de çok sayıda araç birbirine girdi Kazayı izlerken zincirleme kaza yaptılar! D-100'de çok sayıda araç birbirine girdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleriİYİ Partili Çömez'den çok konuşulacak istismar sözleri
Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktıDünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı
6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı! 6 yaşındaki çocuğun cinsel istismarı herkesi ayağa kaldırdı!
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın

En Çok Okunan Haberler

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu oluyor

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

Müdür odasında dini nikah, günlerce süren tecavüz!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

EYT'de yeni yaş sınırı ve kişi sayısı iddiası!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

Anne, hareketinden şüphelendi, çocuğun anlattığı şey kahretti!

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

'Kimden talimat aldın?' sorusuna yanıt!

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

'Karımla yalnız kalmak için beni dövüp evden atıyordu' Şok sözler

İlginizi Çekebilir

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Dünya bunu konuşuyor! Covid-19'un yeni varyantı: 'BQ1'

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Böyle destek görülmedi! Komşuları için 'soyundular'

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.