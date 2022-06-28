Kamyonda 46 göçmen ölü bulundu

Kurtarılan 16 kişi sıcak çarpması belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Teksas eyaletinde bir kamyonun içinde 46 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Meksika sınırına 250 kilometre uzaklıktaki San Antonio kenti yakınlarında terk edilmiş bir kamyonda canlı olarak bulunan dördü çocuk 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

San Antonio İtfaiye Genel Müdürü Charles Hood, kurtarılanların vücut ısılarının çok yüksek olduğunu, sıcak çarpması ve su kaybı yaşadıklarını ancak hastaneye kaldırılırken bilinçlerinin yerinde olduğunu belirtti. Hood, kamyonda işleyen bir havalandırma sistemi ve içecek su bulunmadığına da işaret etti.

Kamyonda bulunanların yaşı ve milliyeti ile ilgili bilgiler ise henüz açıklanmadı. Bölgede sıcak hava dalgasının hakim olduğu ve sıcaklığın 39 derece civarında seyrettiği belirtiliyor.

Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı. Meksika'dan insan kaçakçılığı güzergahı üzerinde bulunan bölgede 2017 yılında da bir römork içinde on göçmen ölü olarak bulunmuştu.

San Antonio Belediye Başkanı Ron Nirenberg olayı "korkunç bir insani trajedi" diye nitelendirirken Teksas eyaletinin muhafazakar valisi Greg Abbott, ölümlerden Başkan Joe Biden'ın gevşek göç politikalarını sorumlu tutarak, "Bu ölümler Biden'ın suçu. Ölümcül açık sınır politikasının sonucu" dedi.

AFP/BK,ET

