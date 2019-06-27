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Kamyonda uyuşturucu değirmeni ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sırasında 34 plakalı kamyonun yük kısmında zulalanmış şekilde 50 adet fişek ve 250,21 gram skunk uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.

Kamyonda uyuşturucu değirmeni ele geçirildi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sırasında 34 plakalı kamyonun yük kısmında zulalanmış şekilde 50 adet fişek ve 250,21 gram skunk uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu değirmeni ele geçirdi. Araçtaki uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen B.G, S.G. ve B.K. isimli şahsılar gözaltına alınarak, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

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