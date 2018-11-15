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Kamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

BOLU'da, polisin, şüphe üzerine sürücüsünü durduğu kamyonda arama yapıldı.

Kamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, polisin, şüphe üzerine sürücüsünü durduğu kamyonda arama yapıldı. Araçtaki çelik kasalarda, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda gerçekleştirdiği uygulamada, İstanbul yönüne giden kamyon sürücüsü M.D.'yi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Kutulardaki çelik kasaların içinde, gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü M.D. ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Kamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktıKamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktıKamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktıKamyondaki çelik kasalardan kaçak sigaralar çıktı

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