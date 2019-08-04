Kamyondaki gizli bölmeden binlerce paket kaçak sigara çıktı

Mardin’de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda boş görünen kamyon kasasının gizli bölmesinden 40 bin 700 paket kaçak sigara, 103 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 16,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yol uygulamaları yapıldığı belirtildi. Durdurulan ve narkotik özel köpeği ile aranan bir kamyonun gizli bölmesinde 40 bin 700 paket kaçak sigara, 103 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik olarak narkotik ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ise şüphe üzerine durdurulan 2 şahıs üzerinde yapılan aramalarda 16,82 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünü olayıyla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gerekli yasal işlem başlatırken, üzerilerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamanın devamında, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.



