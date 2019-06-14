Kamyondaki saman balyaları elektrik tellerine takıldı

Nezir GÜNEŞ/YEŞİLLİ (Mardin), (DHA) - MARDİN'de, kamyona yüklenen saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Mahalle sakinleri, tahta çubuklarla balyaları tellerden kurtardı. Olay, öğle saatlerinde Yeşilli ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun kasasında bulunan saman balyaları, elektrik tellerine takıldı. Balyalarının elektrik tellerine takıldığını fark eden sürücü, kamyonu durdurup aşağı indi. Durumu gören mahalleli, balyaları tellerden kurtarmak için tahta çubuklar kullandı. Mahallelinin çalışmasıyla tellerden kurtarılan kamyon, yoluna devam ederken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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