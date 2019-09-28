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Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tomruk yüklenmesine yardım ederken, kamyonun kasasından düşen mevsimlik orman işçisi Mehmet Güzle (45), öldü.

Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü

Bahattin ALBAYRAK/KARACASU (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, tomruk yüklenmesine yardım ederken, kamyonun kasasından düşen mevsimlik orman işçisi Mehmet Güzle (45), öldü.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Karacaören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana geldi. Paletli kepçe yardımıyla tomruk yüklenirken, kamyonun kasasında bulunan mevsimlik işçi Mehmet Güzle, yere düştü. Yaralanan Güzle, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mehmet Güzle, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Karacasu'ya çalışmak için Mersin'den geldiği belirlenen Mehmet Güzle'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyondan düşen mevsimlik orman işçisi öldü

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