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Kamyondan düşen varillerde kimyasal inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 09:41 | Son Güncelleme

Edirne'de kamyondan yola düşen varillerden sızan sıvı, özel kıyafet giyen AFAD ekiplerince incelendi - Ekipler, yoldaki sıvıyı temizleyip varilleri kaldırdı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamyondan yola düşen varillerden sızan sıvı, özel kıyafet giyen AFAD ekiplerince incelendi.

Parpudar Bayırı mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 39 SV 002 plakalı kamyondan, manevra sonucu, bin 600 litrelik plastik 3 varil yola düştü.

Varillerin yola düşmesi sonucu içerisindeki sıvı yola aktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, UMKE ve Edirne AFAD ekipleri sevk edildi.

Yolu trafiğe kapatarak önlem alan ekipler, kamyon ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

AFAD ekipleri, özel kıyafet giyerek varillerde kimyasal inceleme yaptı ve numune aldı.

Kamyonla varillerin götürüldüğü fabrikayla iletişime geçen ekiplere, varillerin içerisinde yüzde 85 saflık oranına sahip gıda sektöründe kullanılan fosforik asit olduğu bilgisi verildi.

Ekiplerin yola akan sıvıyı temizlemesi ve varilleri kaldırmasıyla trafik normale döndü.

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Edirne kamyon kimyasal inceleme Uzunköprü varil

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