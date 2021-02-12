HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyondan fırlayan lastik tehlike saçtı

Kamyondan fırlayan lastik tehlike saçtı

12.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın’da seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik tehlike saçtı.Bartın’da oto sanayi kavşağında meydana gelen olayda seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik bir süre yuvarlandıktan sonra önce refüje ardından park halindeki bir kamyona çarparak durdu.

Bartın’da seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik tehlike saçtı.

Bartın’da oto sanayi kavşağında meydana gelen olayda seyir halindeki kamyondan fırlayan lastik bir süre yuvarlandıktan sonra önce refüje ardından park halindeki bir kamyona çarparak durdu. Lastiğin seyir halindeki araç ve motorların arasında ilerleyişi ise o sırada seyir halinde olan bir aracın içindeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Lastiğin herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden durması ise teselli kaynağı oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBebek göründüBebek göründü
Korkutan yangın! Rüzgar da arttıKorkutan yangın! Rüzgar da arttı
71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?71 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 71?
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden duyar gibiyim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiden duyar gibiyim

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Son dakika: İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

İsyan etti! 'İstifa ettim! Tüh sizin alayınızın...'

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Gürültü şikayetine giden polis, gördükleri karşısında şoke oldu

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 'Yüz yüze eğitim ertelenecek'

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Son dakika: Bakan Koca'dan canlı yayında flaş açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili dehşete düşüren açıklama

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokak ortasında boğazından bıçakladı

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

'İstifa' iddialarıyla ilgili 17 CHP'li vekilden ortak açıklama

Diğer Haberler

Korku dolu anlar! Alevler arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Alevlerin arasında kalan 2 çocuk böyle kurtarıldı

Trabzon'da korkutan yangın! Büyümesinden endişe ediliyor

Korkutan yangın! Rüzgar da arttı

Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Sarıçay'dan akan çamurlu su, Çanakkale Boğazı'nın rengini değiştirdi

Son dakika: Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gara'da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 37 oldu

Gaziantep'te dehşete düşüren kaza! Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı

Dehşete düşüren anlar! Taksiyle çarpışan otobüs büfeye daldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.