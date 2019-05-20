Kamyonet 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde bir kamyonet, yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cemal Kurtal’lın kullandığı 67 TE 858 plakalı kamyonet, Akköy mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 80 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Kamyonet, bir ağaca çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Cemal Kurtal (49), olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından vatandaşların da yardımıyla güçlükle yukarıya çıkarıldı. Kurtal, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

