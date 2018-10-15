Kamyonet baraj gölüne uçtu, sürücü öldü

AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ayvacık ilçesindekontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü öldü.
Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Demirören Medya Grubu’nda tenkisat depremi! Kimlerle yollar ayrıldı?
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
Cemal Kaşıkçı olayında düğüm çözülüyor! Türk ve Suudi ekipler içeri girdi
Bilecik'te 'insanlık ölmemiş' dedirten olay!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Trump'tan Türkiye açıklaması: Anlaşma yok!
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Okuyucu Yorumları 0 yorum