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Kamyonet baraj gölüne uçtu, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ayvacık ilçesindekontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü öldü.

AYVACIK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Ayvacık ilçesindekontrolden çıkıp, baraj gölüne uçan kamyonetin sürücüsü öldü.

Olay Ayvacık ilçesi Gıdışali Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Çarşamba'dan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Turan Sarıoğlu (50) yönetimindeki 55 AF 434 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, baraj gölüne yuvarlandı. Suya gömülen kamyonet, çağırılan jandarma ve itfaiyenin çalışması sonucu dalgıçlar tarafından yeri belirlenip çıkarıldı. Sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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