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Kamyonet boş araziye devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 21:51 | Son Güncelleme

Kağıthane'de freni boşalan park halindeki kamyonetin çarpması sonucu devrilen başka bir kamyonetin sürücüsü yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de park halindeki bir kamyonet, freni boşalan başka bir kamyonetin çarpması sonucu boş araziye devrildi.

Çağlayan Mahallesi Birol Sokak'ta park halindeki bir kamyonet, freni boşalınca yokuştan aşağıya doğru ilerledi. Araç yaklaşık 30 metre ileride park etmiş başka bir kamyonete çarparak durabildi. Kamyonetin çarptığı ve içerisinde sürücü bulunan araç ise boş araziye devrildi.

Kazada, devrilen kamyonetin içindeki sürücü yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, devrilen aracın içerisindeki sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalesini yaptıkları sürücüyü, hastaneye kaldırdı.

Kazaya neden olan ve bir süre önce trafikten men edildiği öğrenilen kamyonetin sahibi polis merkezine götürüldü.

Boş araziye devrilen kamyonet ise vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

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