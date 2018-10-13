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Kamyonet çarpan motosikletteki çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 21:07 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesindek kamyonetin çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesindek kamyonetin çarptığı motosikletteki çift hayatını kaybetti.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 CRL 69 plakalı kamyonet, Dursun Deveci’nin kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Dursun Deveci ile arkasındaki eşi Nuray Deveci, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan M.K. ise ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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