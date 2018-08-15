Kamyonet çarptığı otomobilin üzerinde kaldı: 4 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da otomobil ile kamyonet çarpıştı. Şarampole yuvarlanan her iki araçtaki 4 kişi, ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kahta yönüne giden Çetin G. yönetimindeki 02 BH 452 plakalı kamyonet ile Necmettin T. yönetimindeki 40 EC 899 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kamyonet otomobilin üstüne düştüğü kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Mehmet Akif Taşar ve Mehmet Keser yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, bölgeye sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılıp, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
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