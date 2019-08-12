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Kamyonet Çoruh Nehri’ne uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kamyonetin Çoruh Nehri’ne uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 46.

Artvin’in Şavşat ilçesinde bir kamyonetin Çoruh Nehri’ne uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 46. kilometresindeki Çiftehanlar bölgesinde Halit Kılıç’ın kullandığı 53 DB 002 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlanarak Çoruh Nehri’ne düştü. Kazada araç sürücüsü Kılıçla birlikte araçta bulunan Ali Kılıç, Birgül Kılıç ve Mihriban Kılıç 112 Acil Servis, Şavşat Belediyesi İtfaiye ekipleri ve kazayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Kılıç hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılar Şavşat Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Artvin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Öte yandan yaralılardan Birgül Kılıç ve Ali Kılıç’ın hayati tehlikesinin devam ettiği, Mihriban Kılıç’ın ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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