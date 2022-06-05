HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kamyonet dehşet saçtı! 'Kaza içinde kaza'

Kamyonet dehşet saçtı! 'Kaza içinde kaza'

05.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde freni boşalan bir kamyonet, karşı şeride geçerek takla attı. O sırada karşı yönden gelen 3 otomobil ise kamyonete çarpmamak için manevra yapmaya çalışırken zincirleme trafik kazasına neden oldular. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kamyonet dehşet saçtı! 'Kaza içinde kaza'

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan kamyonet dehşet saçarken kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kamyonetin savrulması üzerine durmak isteyen 3 otomobil de birbirine çarptı.

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Kaza, ilçede bulunan Çevreyolu Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.M.’nin idaresindeki kamyonetin, seyir halindeyken bir anda freni boşaldı. Frenin boşaldığını fark eden sürücü ise manevra yapmaya çalışırken refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet takla atarak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönde seyir halinde olan 3 otomobil ise kamyonetin bir anda yola savrulduğunu görünce durmak isterken birbirine çarptı. Çarpmanın sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde maddi hasar oluşurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan M.M. ile kamyonette bulunan 2 kişi ilk müdahalenin ardından ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi sonucu trafiğe açıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç kiraladılar, başlarına gelmeyen kalmadı! 4 yıl sonra şoke oldularAraç kiraladılar, başlarına gelmeyen kalmadı! 4 yıl sonra şoke oldular
Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...Kaçak göçmen denetiminde ilginç anlar...
İstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtilerİstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Asgari ücrete zam yüzde kaç olur?

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

Emekliler bu haberi bekliyordu! Kurban Bayramı ikramiyesinin ne kadar yatacağı belli oldu

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

3600 ek göstergeyle ilgili yeni gelişme! Erdoğan yarını işaret etti

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Kredi çekmek istedi, başına gelmeyen kalmadı! Cezaevine girdi, öğretmenlikten ihraç edildi

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Göğsünüzde yanma, şişkinlik, mide bulantısı... İşte doğal tedavisi

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.