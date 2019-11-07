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Kamyonet devrildi; 8 küçükbaş hayvan telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 08:15 | Son Güncelleme

BURSA'da küçükbaşların taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da küçükbaşların taşındığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, 8 koyun ve kuzu telef oldu.
Kaza, saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İnegöl’den koyun ve kuzularını satmak için Mustafakemalpaşa'ya götüren Hakkı Özer (62) yönetimindeki 26 ABM 086 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada, Özer hafif yaralandı, 8 hayvan ise telef oldu. Özer, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri, kamyonetin kasasında sıkışan hayvanları kurtardı. Hayvanlar, canlı hayvan taşıma araçlarıyla kontrollerinin yapılması için hayvan hastanesine götürüldü.
Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan kuzular yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan Bursa- İzmir karayolu, kamyonetin kaldırılıp yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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