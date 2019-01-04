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Kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 17:13 | Son Güncelleme

İZMİT'te devrilen kamyonetin sürücüsü Sacit Kumru yaralandı.

Kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te devrilen kamyonetin sürücüsü Sacit Kumru yaralandı.
Kaza İzmit Körfez Mahallesi Adalet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Gölcük yönünde ilerleyen Sacit Kumru yönetimindeki 34 ULV 95 plakalı kamyonet, kasasındaki yükün kayması sonucu savrulduktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde mahsur kalan sürücü Kumru'yu bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen Kumru, ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonet devrildi, sürücü yaralandıKamyonet devrildi, sürücü yaralandıKamyonet devrildi, sürücü yaralandıKamyonet devrildi, sürücü yaralandı

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