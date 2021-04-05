HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

Kamyonet elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü

05.04.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi.

1/

Samsun’da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Adem E. idaresindeki 52 ABN 488 plakalı kamyonet aynı yönde hareket eden Mustafa Y. hakimiyetindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen elektrikli bisiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olayın 112’ye bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Y. 112 acil servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Terme Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti Bu nasıl vicdan? Ağlayan çocuğuna aldırış etmeden eşini darbetti
Hakan Altun kimdir?Hakan Altun kimdir?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 45 bine yaklaştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Yufkacı Muammer' olayında yeni gelişme!

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' yalanıyla 500 kişilik parti

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Doktorunun 'bu hastalık erken öldürür' sözü hayatını değiştirdi

Diğer Haberler

Anneler Günü ne zaman? 2021 yılı Anneler Günü tarihi belli oldu

Anneler Günü ne zaman?

Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

Erzurum'da çift doz aşı yaptırıp yoğun bakımda yatan 65 yaş üzeri hastaya rastlanmadı

Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesi: Yakalanmasaydım İstanbul'da eylem yapacaktım

Atatürk büstlerine saldıran DEAŞ üyesinin ifadesi ortaya çıktı

Ağrı ve bulantı şikayetiyle doktora gitti, karnından 20 kilo tümör çıkarıldı

Bulantıyla hastaneye gitti, sonuç doktorlar bile şaşırttı!

27. Dönem POMEM sınav tarihleri ile ilgili açıklama | 27. Dönem POMEM mülakatları ne zaman?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri açıklandı!

'Babam beni cezalandırıyor!' Doktor olmak için dava açtı

'Babam beni cezalandırıyor!' Doktor olmak için dava açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.