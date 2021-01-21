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  4. Kamyonet emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

Kamyonet emniyet şeridindeki minibüse çarptı: 3 yaralı

21.01.2021 21:29 | Son Güncelleme:
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Silivri’de TEM otoyolunda bir kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Silivri’de TEM otoyolunda bir kamyonet, emniyet şeridinde park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Araç içinde sıkışan kamyonet sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Kınalı gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Sebahattin A. idaresindeki kamyonet, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halendeki Süleyman Ö.’ye ait minibüse arkadan çarparak devrildi. Süleyman Ö. ve minibüsteki 8 yaşındaki çocuk kazayı hafif yaralı atlatırken, kamyonet sürücüsü Sebahattin A. araç içinde sıkıştı. Sebahattin A. olay yerine gelen Silivri İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik İstanbul istikametinde tek şeritten sağlanırken, bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alan polis ve jandarma ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulundu.

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