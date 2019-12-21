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Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı.Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesi Karşı Mahallede bulunan 54 PR 304 plakalı park halinde duran bir kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek K.Y., isimli vatandaşın evine çarparak durabildi.

Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde park halinde bulunan kamyonet hareket edince alt sokaktaki eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaali ilçesi Karşı Mahallede bulunan 54 PR 304 plakalı park halinde duran bir kamyonet bilinmeyen bir nedenden dolayı hareket ederek K.Y., isimli vatandaşın evine çarparak durabildi. Olay anında diğer odada bulunan ev sakinleri kazayı ucuz atlattı. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken, çarpma nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Kamyonet eve girdi, ev sakinleri kazayı ucuz atlattı

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