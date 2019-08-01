Kamyonet evin bahçesine daldı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, istinat duvarına çarpıp, yıktığı evin bahçesine daldı. Deprem olduğunu sanarak gürültüye uyanan evin sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Şıh Cemil Caddesi'nde meydana geldi. C.D. yönetimindeki 07 MAR 02 plakalı kamyonet, virajı alamayarak yol kenarındaki müstakil bir evin istinat duvarına çarpıp, yıktıktan sonra bahçesine daldı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, deprem olduğunu sanan ve korkuya kapılan ev sakinleri, dışarı çıktıklarında gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Evin istinat duvarı ve bahçedeki ağaçlar zarar görürken, kamyonetin de ön kısmında hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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