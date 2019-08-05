Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralı

Yalova'da kontrolden çıkan kamyonetin iki katlı evin duvarına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova-Çınarcık kara yolunda seyreden Mustafa Dalgalı (34) yönetimindeki 77 AAJ 771 plakalı kamyonet, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki Harb-İş mevkisi yakınlarında yoldan çıktı. Kamyonet, iki katlı bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, evin yanında bulunan çiçekçi tezgahını yıkarak devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Dalgalı ile aynı araçta bulunan Köksal Aktaş yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

